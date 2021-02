Wingate University announces dean’s, president’s lists

WINGATE – Wingate University recently released the names of students making the president’s and dean’s lists for fall 2020.

Undergraduate students that have grade point averages of at least 3.80 make the president’s list or between 3.30 and 3.799 make the dean’s ;ist if they have no grade below a C- and are enrolled in at least 12 academic hours.

President’s List (in our coverage area)

• Charlotte: Carol Aguilar, Niki Apostolou, Alex Ashley, Matthew Chiapetta, Seth Daulton, Andrea Escate Saavedra, Jay Forst, Isabella Garcia, Cris Guerra, Molly Hacker, Emily Hernandez, Dazoria Hobbs, Mason Jeffers, Zoyha Kashmary, Sarah Kuhn, Emily Leon, Kamirra Logan, Bella Mitchell, Vuong Nguyen Hoang, Melanie Orellana, Emely Perez Lizardo, Davis Salmeron, Manuela Sanchez, Lilian Sanocki, David Short and Chrysoula Xyrafakis.

• Indian Trail: Brayan Castro, Christopher Cruz, Kimberly Duong, Justin Gareis, Jonathan Hendrick, Brittney Klaus, Melanie Leidi, Carleigh Lovitt, Jay Parrish, Ashton Patterson, Daisy Quach, Alex Valdivia, Brianna Wheelock, Braydon Willett, Alex Ziegler.

• Lake Park Hailey Dumais.

• Marshville: Julia Beradelli, Hannah Haigler, Hannah Maddox, Sam Mears, Diego Morgado-Alfaro, Tucker Mullis, Jenna Perry, Trevor Thomas and Felicia Xavier.

• Matthews: Amy Benitez, Jimena Correa Cortez, Wesley Crofts, Kaylee Dellinger, Trevor Grant, Anastasia Kee, Ashlyn Ollenberger, Noah Richards, Lilyanna Schiller, Matilda Silvestri, Isabella Walle and Haley Westbrook.

• Mint Hill: Trevor Bryan.

• Monroe: Emma Adams, Corey Avant, Callie Baucom, Kayla Bonilla, Jordan Bromfield, Rachel Chew, Wilson Childers, Abigail Clonts, Chandler Cochrane, Tori Dennehy, Ava Duncan, Emily Eubanks, Leigha Furr, Brianna Gilmore, Ashley Helms, Jodi Helms, Zealy Helms, Mae Hinson, JoiAn Holmes, Haley Kuopus, Alex Lopez Mota, Justin Louder, Hannah Massey, Gracie McCallister, Maddie McGarrigle, Jason Melton, Kayla Melton, Lucas Mullins, Savannah Owens, Gibran Perez Martinez, Trenton Riggins, Daniel Rumley, Karsten Shields, Taylor Stump, Austin Tate, Luke Tucker, Hayley Vaughn, Mason Vercoe, Nathan Walton, Kaitlyn Walters, Ryan Williams and Martha Wrenn.

• Pineville: Taylor Redd.

• Waxhaw: Zach Busby, Nolan Ferguson, Jaiden Flynn, Erin Griffin, Christian Habermeyer, Alex Hagerman, Jamison May, Jessica Medina, Ashley Moran, Chloe Murphy, Matthew Starnes and Maggie Young.

• Weddington: Morgan Croskrey.

Dean’s List (in our coverage area)

• Charlotte: Andy Alvarado Bermudez, Carla Barahona, Roe Chitwood, Lindsay Cramer, Michael Dansky, Garrett Elder, Jacqueline Gatton, Sherry Gomaa, Jelissa Hernandez Lopez, Nancy Hernandez, Lauren Hood, Joseph Lang, Lilian Martinez Garcia, Cade McDonald, Brittney McManus, Josh Orellana, Nataya Paisley, Giang Phan, Jacqueline Pizano Granados, Angela Saber, Fernanda Sandoval, Katherine Shoe, Bassidy Sylla, Brenda Torres, Trevina Washington, Delaney Widgeon and Rachel Wu.

• Fairview: Jordan Pendley

• Indian Trail: Max Biruk, Lauren Bopp, Tori Casiano-Cantoran, Davis Clark, Vinh Dao, Bayley Dawson, Kierstin Hart, Keith Hodges, Jacob Huber, Soomin Lee, Madelyn Lewis, Marina Linn, Brenda Luna, Breaisha Massey, Karen Molina, Jamie Nikonowicz, Serina Oellerich and Veronica Popovich.

• Marshville: Rayanna Black, Tanner Brooks, Connor Cook, Garrett Horne, Logan Miller, Kristen Mills, Tori Pope, Samantha Price, Allyson Quesinberry, Peter Randall, Kirby VonEgidy, Hayden Williams, Zedan Xiong

• Matthews: Kenneth Canup, Hope Howie, Kyle Love, Illiana Maloney, Danah Nguyen, Anderson Payne, Evan Richards, Jessica Rutledge, William Serrano, Morgan Shea, Marcela Tejada and Sonya Volostnova.

• Mint Hill: Isabella Abbate and CJ Thomas.

• Monroe: Hayleigh Adams, Francis Aguilar Torres, Keyla Albarez-Miranda, Hannah Andrew, Kylie Atkins, Camden Baucom, Kirsten Baucom, Carrie Baumgardner, Brianna Bergamini, Vladik Bodnarchuk, Kayla Bravo, Desnee Bryant, Kortney Buckingham, Hayden Carnes, Yohana Castillo-Demeza, Jared Clontz, Josiah Couick, Abby Cunningham, Juliana Espinoza, Idania Giron-Monroy, Benton Griffin, Ethan Griffin, Mackenzie Griffin, Emily Haigler, Bryson Haywood, Darby Helms, Dominique Helms, Shelby Helms, Jocelyn Hernandez Fino, Aaron Horner, Mila Horoian, Josh Maas, David McCallister, Emily Mullis, Demetric Oakley, Gaston Outen, Melanie Page, Lexi Poindexter, Montana Price, Shelby Price, William Prince, Andrew Rape, Nickolas Raymond, Bryce Simpson, Madeline Simpson, Charlotte Stack, Ashley Terry, Wes Trotter, Palmer Turner, Alexandra Underwood, Xavier Vasquez, Sarai Villanueva and Ashetyn Yandle.

• Stallings: Maddie Harkins and Aaron Jones.

• Waxhaw: Kevin Arndt, Elizabeth Branch, Katy Bucklin, Austin Cain, Allison Cook, Ashton Flynn, Vincent Frattaroli, Grant Hughes, Alyssa Jarvis, Kyle Knox, Grace Matthew, Ashlee Monaghan, Peter Newton, Trinity Ridgeway, Madison Sinclair and Julia Staples.

• Wingate: Maria Diaz Gonzalez, Hailey Hincemon, Nathan Latta, Nguyen Pham and Sarah Steiner.