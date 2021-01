South Charlotte Health Inspections (Jan. 15-21)

The Mecklenburg County Health Department inspected these restaurants from Jan. 15 to 21:

Matthews

• Adam’s Mart, 11130 E. Independence Blvd. – 92.5

• Best Wok II, 1819 Matthews Township Pkwy. – 96

• Chicken Salad Chick, 2233 Matthews Township Pkwy. – 98

• Harris Teeter (deli), 1811 Matthews Township Pkwy. – 96

• Harris Teeter (meat/seafood), 1811 Matthews Township Pkwy. – 99.5

• Mr Tokyo, 10412 E. Independence Blvd. – 96.5

• South 21, 11450 E. Independence Blvd. – 98.5

Charlotte (28209)

• Clean Catch Fish Market, 2820 Selwyn Ave. – 98.5

• Mocco Bistro, 4004 South Blvd. – 96

Charlotte (28210)

• Canopy By Hilton, 4905 Barclay Downs Drive – 93

• Circle K, 6500 Fairview Road – 98.5

• Harpers Restaurant, 6518 Fairview Road – 97

• Jimmy Johns, 4717 Sharon Road – 99

• Park 51 Cafe, 10703 Park Road – 96

• Tienda Mexicali, 10403 Park Road – 92.5

28211

• Bojangles, 4435 Randolph Road – 93.5

• Brueggers Bagel, 106 S. Sharon Amity Road – 96

• Kool Runninz, 3500 Latrobe Drive – 97

• Little Mamas Italian Kitchen, 4521 Sharon Road – 95

• Mandarin Express, 4400 Sharon Road – 95.5

• Mike’s Vegan Cookout, 3500 Latrobe Drive – 96

• Panera Bread, 4400 Sharon Road – 98.5

• The Improper Pig, 4422 Colwick Road – 98

• The Pizza Peel & Tap Room, 4422 Colwick Road – 98.5

Charlotte (28226)

• Harris Teeter (produce), 4100 Carmel Road – 100

• The Lodge, 7725 Colony Road – 96

• Los Paisas Restaurant, 8318 Pineville-Matthews Road – 98.5

• Papa John’s Pizza, 7741 Colony Road – 98.5

• Quick Wok, 8328 Pineville-Matthews Road – 98

• Starbucks, 4100 Carmel Road – 98

Charlotte (28270)

• McDonalds, 1620 Sardis Road N. – 96

Charlotte (28277)

• 131 Main, 9886 Rea Road – 97.5

• Asian 1, 16646 Hawfield Way Drive – 95

• Bagel Bin & Deli, 16709 Orchard Stone Run – 99

• Bradshaw Social House, 8440 Rea Road – 94

• Cantina 1511, 12330 Johnston Road – 95.5

• Chef KWO, 15105 John J Delaney Drive – 98.5

• Civetta, 7828 Rea Road – 93

• DB’s Tavern, 8155 Ardrey Kell Road – 97.5

• Farley`s Pizzeria, 15025 Old Lancaster Hwy. – 97

• Five Guys Famous Burgers & Fries, 9820 Rea Road – 100

• Harris Teeter (bakery/deli), 10616 Providence Road – 96

• Hilton Garden Inn, 7415 Waverly Walk Ave. – 98

• Ilios Noche, 11508 Providence Road – 94

• La Victoria, 16139 Lancaster Hwy. – 98.5

• On The Border, 10710 Providence Road – 94

• Poke Cafe, 11318 N. Community House Road – 97.5

• Riccio’s Italian Restaurant, 9213 Baybrook Lane – 97

• Starbucks Coffee, 7922 Rea Road – 98.5

• Sunflour Baking Company, 14021 Conlan Creek – 97.5

• Super G Mart, 7323 E. Independence Blvd. – 95.5

Pineville

• Barnes & Noble Booksellers, 11025 Carolina Place Pkwy. – 97

• Krispy Krunchy Chicken, 12740 Lancaster Hwy. – 96

• Triveni Supermarket, 300 S. Polk St. – 98