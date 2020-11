Restaurant Inspections (Nov. 13-19)

The Mecklenburg County Health Department inspected these restaurants from Nov. 13 to 19:

Charlotte (28209)

• Carmella’s Pizza Grill, 1513 Montford Drive – 92

• Luisa’s Brick Oven Pizzeria, 1730 Abbey Place – 96

• Qdboa Mexican Grill, 1600 E. Woodlawn Road – 92

Charlotte (28210)

• Harris Teeter (deli/coffee), 8538 Park Road – 95.5

• Harris Teeter (juice bar), 8538 Park Road – 99

• Harris Teeter (seafood/market), 8538 Park Road – 96

• Original Pancake House, 4736 Sharon Road – 95.5

• Potbelly Sandwhich Shop, 4620 Piedmont Row Drive – 96.5

• Smoothie King, 4736 Sharon Road – 98.5

• Taste of Shu, 8418 Park Road – 90

Charlotte (28211)

• AC Hotel Clt SouthPark, 1824 Roxborough Road – 95.5

• Chino’s Taqueria, 911 N. Wendover Road – 92.5

• Doorfreshchef, 3500 Latrobe Drive – 96

• Earth Fare (deli), 721 Governor Morrison St. – 98

• Earth Fare (specialty Foods), 721 Governor Morrison St. – 98.5

• Green Brothers Juice & Smoothies Co, 7802 Fairview Road – 98.5

• Harris Teeter (deli), 6701 Morrison Blvd. – 97

• KFC, 1101 N. Wendover Road – 97

• Magpies, 3500 Latrobe Drive – 98

• Starbucks, 6701 Morrison Blvd. – 99.5

• Tai’s Kitchen, 3500 Latrobe Drive – 96.5

Charlotte (28226)

• Hello Chicken, 8700 Pineville-Matthews Road – 97.5

• Outback Steakhouse, 8338 Pineville-Matthews Road – 90.5

Charlotte (28270)

• Chin Chin, 9856 Monroe Road – 94

Charlotte (28277)

• Libretto’s Pizzeria, 15205 John J. Delaney Drive – 98.5

• Tsuki Japanese Steak House & Sushi Bar, 3429 Toringdon Way – 90

• Viva Chicken, 12206 Copper Way – 95.5

Pineville

• Sabor Latin Street Grill, 9105 Pineville-Matthews Road – 96.5