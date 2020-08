Restaurant Inspections (Aug. 21 to 27)

The Mecklenburg Health Department inspected these restaurants from Aug. 21 to 27:

Charlotte (28209)

• Caribou Coffee, 4327 Park Road – 99

• Flying Biscuit Cafe, 4241 Park Road – 96.5

• McDonald’s, 2625 South Blvd. – 95

Charlotte (28210)

• Mi Tierra Colombian Restaurant, 10405 Park Road – 96

Charlotte (28226)

• McDonald’s, 3315 Pineville-Matthews Road – 92

Charlotte (28277)

• Desano Pizza, 7315 Waverly Walk Ave. – 94.5

• Nothing But Noodles, 7930 Rea Road – 92.5

Pineville

• Don Pedro Mexican Restaurant, 10015 Lee St. – 96.5