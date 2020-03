Restaurant Health Inspections (Feb. 14-20)

The Mecklenburg County Health Department inspected these restaurants Feb. 14-20:

28209

• Anh Dao Market, 4325 South Blvd. – 94

• Easy Like Sunday, 1600 E. Woodlawn Road – 96

• Skyland Family Restaurant, 4544 South Blvd. – 96

• Zack’s Hamburgers, 4009 South Blvd. – 98.5

28210

• Panda Express, 101 Seneca Place – 96.5

• Panera Bread, 5940 Fairview Road – 96.5

• Potbelly Sandwich Shop, 4620 Piedmont Row Drive – 97

• Whole Foods Market (meat), 6610 Fairview Road – 98.5

• Whole Foods Market (seafood), 6610 Fairview Road – 98.5

28211

• Bistro Labon, 274 S. Sharon Amity Road – 97

• Chick-fil-A, 4400 Sharon Road – 97

• The Cowfish, 4310 Sharon Road – 94.5

• Dunkin Donut, 4920 Old Sardis Road – 95.5

• IHOP, 336 S. Sharon Amity Road – 96

• KFC, 1101 N. Wendover Road – 97

• Momo Truck (mobile food), 3500 Latrobe Drive – 96

• Roosters Wood Fired Restaurant and Wine Bar, 6601 Morrison Blvd. – 93

28226

• McAlister Deli, 4130 Carmel Road – 96.5

• Quick Wok, 8328 Pineville-Matthews Road – 97.5

28270

• Cook Out, 1815 Sardis Road N. – 94.5

• Nourish, 1421 Orchard Lake Drive – 98.5

28277

• Chick-fil-A, 7910 Rea Road – 97.5

• Hickory Tavern, 12210 Copper Way – 97

• Homewood Suites, 12030 Copper Way – 99

• KO Food Truck (mobile food), 7032 Brighton Park Drive – 98

• Sherrill Market, 13510 Ballantyne Corporate Place – 100

