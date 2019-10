Restaurant health inspections (Sept. 27 to Oct. 3)

The Mecklenburg County Health Department inspected these restaurants from Sept. 27 to Oct. 3:

28209

• Harris Teeter (meat/seafood), 4101 Park Road – 98.5

• Jimmy Johns, 4500 Park Road – 96.5

• McDonald’s, 2625 South Blvd. – 96.5

• Queen City Juicery, 4325 Park Road – 98

• Renaissance Charlotte, 5501 Carnegie Blvd. – 90

• Smashburger, 4444 Park Road – 96

• Taco Bell, 1800 E. Woodlawn Road – 96.5

• Which Wich Superior Sandwiches, 1600 E. Woodlawn Road – 96.5

28210

• JC Tacos, 1343 Sharon Road W. – 90

• La Lonchera Latapatia, 10703 Park Road – 90

• Showmars, 9925 Park Cedar Drive – 97.5

• Whole Foods Market, 6610 Fairview Road – 96

28211

• 131 Main, 5970 Fairview Road – 98.5

• Bulla Gastrobar, 4310 Sharon Road – 94

• The Cowfish, 4310 Sharon Road – 95

• Earth Fare (deli/bakery), 721 Governor Morrison St. – 94.5

• Kool Runninz, 3500 Latrobe Drive – 96

• McCormick & Schmick’s Seafood, 4335 Barclay Downs Drive – 95

• Panera Bread, 306 S. Sharon Amity Road – 96

• Passion Food Catering, 1636 Sardis Road N. – 98

• Queen City Juicery, 2907 Providence Road – 97.5

• The Square Peg, 3500 Latrobe Drive – 95.5

28270

• Chopstick Restaurant, 9626 Monroe Road – 98.5

• Rios Steakhouse, 1605 Galleria Blvd. – 97

28277

• Mod Pizza, 15127 Ballancroft Pkwy. – 97

• Publix/Starbucks, 11222 Providence Road W. – 100

• Super G Mart (meat market), 7323 E. Independence Blvd. – 90

• Wendy’s, 16055 Johnston Road – 90.5

• Zapata’s Mexican Restaurant, 15105 John J Delaney Drive – 98.5