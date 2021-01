Matthews-Mint Hill Restaurant Inspections (Jan. 1-7)

The Mecklenburg County Health Department inspected these restaurants from Jan. 1 to 7:

Matthews

Char Bar No. 7, 3118 Fincher Farm Road – 95

Hibachi Buffet Sushi & Grill, 9925 E. Independence Blvd. – 95.5

Sam’s Club (deli/bakery), 1801 Windsor Square Drive – 98.5

Somi Sushi, 3104 Weddington Road – 97.5

Mint Hill

Happy’s Grill, 9229 Lawyers Road – 93

Charlotte (28227)

China Saute, 9248 Albemarle Road – 98

Halal Food Cart III, 7308 E Independence Blvd. – 97.5

Charlotte (28270)

Domino’s Pizza, 1830 Galleria Blvd. – 99